Life is Strange: Double Exposure вышла на PC и консолях с эмоциональным трейлером

На PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch состоялся полноценный релиз Life is Strange: Double Exposure. Отныне игрокам доступны все шесть эпизодов игры, в том числе и для обладателей расширенных изданий — начать прохождение первых двух глав можно было в середине менять.

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К выходу игры приурочили релизный трейлер. Его главный посыл — ощутить полный спектр эмоций. Это делает геймерша, которая внимательно следит за сюжетом Double Exposure и даже роняет слезу. Всем заинтересованным игрокам стоит опасаться спойлеров, ведь они появились за несколько дней до полного выхода игры и даже намекают на потенциальный сиквел.

Пользовательская оценка Life is Strange: Double Exposure в Steam не поменялась — обзоры игроков оказались «очень положительными» и учитывают тех, кто начал прохождение ещё в расширенном доступе. А вот пиковый онлайн не может порадовать новыми высотами.

В момент старта расширенного доступа 13 дней назад он едва превысил 1,3 тысячи человек, а в момент написания новости составил 529 игроков. Вероятно, в ближайшие часы он вырастит. А сможет ли Double Exposure побить свой рекорд по онлайну в Steam? Время покажет.

Что касается отзывов прессы, то журналисты разделились во мнениях. Кому-то Life is Strange: Double Exposure показалась неуважением к наследию серии, другие же с радостью продолжили следить за историей Макс Колфилд.