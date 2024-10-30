Для Nintendo Switch анонсировали Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition и Chernobylite

Поклонников Nintendo Switch решили порадовать сразу двумя анонсами. Первый — порт шутера Chernobylite, который изначально вышел в 2021 году. Для покупки будет доступно два издания: стандартное со всеми бесплатными обновлениями и премиальное с двумя DLC, артбуком и саундтреком в цифровом формате.

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Увы, дату релиза версии для Nintendo Switch не назвали. На PC в Steam игра про зону отчуждения Чернобыльской АЭС получила в основном положительные отзывы. Игрокам предстоит выяснить прошлое главного героя, проходя нелинейные миссии и выживая в опасном мире.

Также в разработке находится Chernobylite 2: Exclusion Zone. Ранее в этом месяца игра получила первый геймплейный трейлер, а её релиз ожидается в 2025 году на PC и консолях.

Что касается второго важного анонса для поклонников Nintendo, то им стала Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Это обновлённая версия оригинальной игры, вышедшей в 2015 году для Nintendo Wii U. На гибридной консоли ролевой экшен станет доступен 20 марта 2025 года.

Обновлённое издание можно увидеть в трейлере. Оно будет стоить 60 долларов. В стоимость входит не только улучшенная графика, но и дополнительный сюжетный контент и «многое другое».