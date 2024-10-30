Red Dead Redemption вышла на PC с онлайном выше GTA Definitive Edition в Steam

Прошло более 14 лет с момента релиза Red Dead Redemption на PlayStation 3 и Xbox 360, но до PC культовый вестерн Rockstar Games добрался лишь сегодня. В честь этого был показан короткий ролик с отрывками из катсцен на движке игры.

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Купить Red Dead Redemption можно в Steam, Epic Games Store и Rockstar Games Launcher. Во всех перечисленных магазинах игра недоступна для покупки российским пользователям. В состав входит как полная версия сюжетной кампании, так и дополнение Undead Nightmare с альтернативным сюжетом про выживание во время зомби-апокалипсиса.

Для выполнения доступно 51 достижение, а вот многопользовательских режимов не будет. Они так и остались заложниками позапрошлого поколения консолей.

В момент написания новости пользовательская оценка Red Dead Redemption в Steam оказалась «очень положительной», а вот пиковый онлайн успел превысить семь тысяч человек. Это заметно выше, чем у каждой из игр скандальной Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Там рекорд принадлежит San Andreas с 1699 одновременными игроками.

Среди игр Rockstar Games более высокий пиковый онлайн показали только Grand Theft Auto V (свыше 364 тысяч игроков), Red Dead Redemption 2 и её отдельный онлайн-режим (более 77 и 19 тысяч игроков соответственно), а также Grand Theft Auto IV — почти 12 тысяч игроков. Не исключено, что вестерн сможет побить рекорд четвёртой части «великого автоугонщика».