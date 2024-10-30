Indiana Jones and the Great Circle сравнили с Dishonored и RoboCop: Rogue City в превью

В сети появились превью Indiana Jones and the Great Circle. Судя по предварительным впечатлениям журналистов, разработчики из MachineGames создают динамичный экшен в духе оригинальных фильмов про Индиану Джонса, который придётся по вкусу поклонникам персонажа.

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Например, так считают в Eurogamer. Игру называют «любовным письмом» оригинальным фильмам, а также сравнивают с RoboCop: Rogue City. Индиана может использовать пистолет, а также тихо красться и вступать в ближний бой. Он получился интересным, ведь можно взаимодействовать с окружением и даже подбирать предметы.

Но не обошлось и без минусов — головоломки оказались скучными. Например, зеркала с лучами света встречались во множестве других игр и не вызывают удивления, как и ряд ловушек с шипами и зыбучим песком.

«Любой, кто считает себя поклонником кинотрилогии Индианы Джонса (там определенно было всего три фильма, не знаю, о чём вы говорите), обязательно должен обратить внимание на эту игру», — заключил журналист Eurogamer.

Рецензент Windows Central заявил — если показанная журналистам версия Indiana Jones and the Great Circle соответствует полной игре, то новинка станет «большой победой» для Microsoft. Всё дело во множестве головоломок, а также большом разнообразии инструментов для «творческого» прохождения.

Из-за взаимодействия с физикой и большой свободы действий The Great Circle ощущается иммерсивной игрой. Однако в демонстрационной версии нашлись проблемы с графикой, которые должны исправить к моменту релиза.

«С подходящими злодеями и интригующей всеобъемлющей тайной, которую нужно разгадать, Indiana Jones and the Great Circle могут в конечном итоге остаться в памяти как настоящая “четвертая” часть во франшизе Индианы Джонса», — посчитал автор Windows Central.

Автор GameSpot отметил, что в The Great Circle разработчики из MachineGames более открыто подошли к геймдизайну, из-за чего приключения в Ватикане и поиск альтернативных маршрутов можно сравнить с Dishonored. Открытые пространства не линейны, а заполнены побочными миссиями и секретами.

«Indiana Jones and the Great Circle — это смесь многих жанров, но, похоже, авторам удалось найти правильный баланс между ними, чтобы почтить дух Индианы Джонса. […] Это та игра, которая становится впечатляющей демонстрацией набора инструментов MachineGames и понимания того, как нужно формировать дизайн игры вокруг её главного героя и истории», — заявил рецензент GameSpot.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на PС и Xbox Series. Весной игра доберётся до PlayStation 5, а в ожидании можно прочитать детали сюжета и геймплея.