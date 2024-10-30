В стратегию Men of War 2 добавили автономный режим и восемь новых юнитов

Для стратегии Men of War II вышло крупное бесплатное обновление «Стальной дождь». Ему посвятили трейлер с ключевыми новинками. Одной из главных стал автономный режим — с его помощью получиться играть в одиночку без подключения к сети. Можно как проходить кампанию, так и создавать мультиплеерные матчи для игры против ботов.

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Среди контентных новинок стоит отметить восемь юнитов. Все они сосредоточены на тематике ракет и ракетных установок. Советская, американская и немецкая техника поможет обстреливать противников градом ракет. 3-й миномётный полк специализируется на миномётах и реактивных системах, имея соответствующие командные бонусы.

В многопользовательском режиме был улучшен расчёт MMR-рейтинга. Разработчики будут внимательно следить за таблицами лидеров и прислушиваться к отзывам, чтобы вносить корректировки в систему рейтингов. Если изменения понравятся игрокам, то текущие таблицы могут обнулить, чтобы все начали в равных условиях.

Также не обошлось без исправления багов и правок в балансе. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.

Напомним, что релиз Men of War 2 состоялся в этом мае. У игры до сих пор остаются смешанные пользовательские отзывы, но разработчики попросили у геймеров шанс на исправление проблем.