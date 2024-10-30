Креативный директор Dragon Age: The Veilguard обрадовался званию «возвращения BioWare»

Пресса уже поделилась своими обзорами Dragon Age: The Veilguard — игра получила высокие оценки, а часть журналистов и вовсе назвала её «возвращением BioWare» в жанр RPG. Именно подобные высказывания очень хотел услышать креативный директор Джон Эплер.

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Джон рассказал, что во время присоединения к разработке Dragon Age: The Veilguard его спросили о целях, которых он хочет достичь. Одной из таких целей стал вывод о «возвращении BioWare» хотя бы в одном из обзоров. Эплер оказался взволнован тем, что достиг поставленной задачи. Заодно креативный директор высказался о процессе создания игры.

«Этот проект был одновременно величайшей привилегией и самым сложным циклом разработки в моей карьере. Сказать, что я горжусь этой командой, было бы преуменьшением, и сказать, что я в восторге от отзывов, тоже было бы преуменьшением», — поделился Эплер.

К слову, о важности приёма Dragon Age: The Veilguard высказывался и глава BioWare. Он считает, что грядущая новинка сможет доказать приверженность студии качественным проектам.

Напомним, что релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики уже успели показать трейлер к выходу игры.