A 3-Course Halloween Meal: как выполнить хэллоуинское задание в Dreamlight Valley

А 3-Course Meal — одно из пяти праздничных заданий в Disney Dreamlight Valley, приуроченных к Хэллоуину. Правда, игра не очень хорошо объясняет, как именно его выполнять, в отличие от прочих. Портал PC Gamer рассказал, в чем суть этого задания и как его пройти.

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Как выполнить задание A 3-Course Halloween Meal

Между 24 и 31 октября в Disney Dreamlight Valley проходит празднование Хэллоуина. На главной улице ежедневно будут появляться ведра с разноцветными конфетами: для того, чтобы получить награды, игроку нужно съесть по одной конфетке каждого цвета (красного, фиолетового и зеленого).

К сожалению, задание нельзя выполнить, просто скрафтив и съев собственные конфетки. Хорошая новость в том, что, если вы заглядываете в игру в этот период, пройти ивент все равно будет не сложно. Конфеты так или иначе нужно собирать для выполнения других хэллоуинских заданий.

Где найти разноцветные конфеты

Ведра с конфетами появляются на главной улице ежедневно до 30 октября, и за каждый день можно найти максимум четыре ведра. 31 октября они будут появляться весь день, поэтому вы сможете собрать побольше, если не успели найти все необходимые. Из каждого ведра может выпасть до трех конфет, хотя на практике шанс такой роскоши довольно небольшой

Шансы получить ведра определенного цвета тоже определяется случайно, поэтому нет гарантий, что вы быстро соберете нужные цвета. Но ничто не мешает вам просто залогиниться в игру, забрать конфеты и выйти, если вы не в настроении тратить время. Для этого даже не придется уходить куда-то далеко — ведра появляются прямо на главной улице.