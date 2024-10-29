Новая озвучка и переработка миссий в ролевой игре «Смута» появятся в патче 4 ноября

Разработчики из Cyberia Nova объявили, что новый крупный патч для ролевой игры «Смута» выйдет 4 ноября — в День народного единства. Одной из главных новинок станет переработанная озвучка, в которой приняли участие известные по третьему «Ведьмаку» и второй «Мафии» голоса дубляжа.

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Однако только новой озвучкой патч не ограничится. В обновлении 4 ноября будет переработан ряд сюжетных квестов. В них убрали «лишнее и занудное». Кроме того, события станут идти в более логичном порядке, а субтитры будут подкорректированы для лучшего соответствия сказанному.

Вместе с этим в Cyberia Nova заявили, что каждый день будут продолжать работу над тем, чтобы «Смута» стала «ещё интереснее». За прошедшие с момента релиза 7 месяцев авторы успели:

Улучшить графику и производительность игры;

Сделать бои более динамичными, а боссов — умнее;

Доработать передвижение игрока и скрытность.

До конца года также должна выйти визуальная новелла «Смута. Зов сердца». А в 2025 году оригинальную «Смуту» ждёт полноценное сюжетное дополнение.