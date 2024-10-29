Ранний доступ к Path of Exile 2 перенесли на начало декабря

Grinding Gear Games переносит выход Path of Exile 2 в ранний доступ с ранее запланированного 15 ноября на 6 декабря.

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По словам разработчиков, с самой игрой всё в порядке, а вот работа над инфраструктурой сервера требует больше времени.

Дав обещание объединить все микротранзакции игроков в первой Path of Exile и в сиквеле, авторы взялись за интеграцию баз данных систем учётных записей. И тут уже всплыли свои проблемы, например, несколько учётных записей под одним и тем же именем, одним и тем же адресом электронной почты, одним и тем же идентификатором Steam и так далее.

Как результат, разработчикам пришлось переписывать весь внутренний код и проводить много нагрузочных тестов.

Возможно, Grinding Gear Games и смогла бы справиться с задачами к 15 ноября, но студия хочет избежать ошибок. Ранний доступ к Path of Exile 2 будет доступен на PC (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series.