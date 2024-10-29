Call of Duty: Black Ops 6 получит режим Infected и карту Nuketown на этой неделе

Treyarch объявила о том, что Call of Duty: Black Ops 6 уже совсем скоро получит новый мультиплеерный режим «Заражённый» (Infected). Релиз ожидается сегодня вечером.

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Режим Infected хорошо знаком всем поклонникам Call of Duty. Согласно стандартной задумке, некоторые игроки становятся зомби и пытаются заразить оставшихся людей, а выжившие тем временем пытаются избежать инфекции. Infected не раз появлялся в прошлых играх серии в разных вариациях.

Кроме того, в Treyarch напомнили, что в эту пятницу, 1 ноября, в Call of Duty: Black Ops 6 добавят Nuketown. Эта небольшая многопользовательская карта дебютировала ещё в первой Call of Duty: Black Ops 2010 года. Её дизайн представляет собой полигон в пригороде, где испытывают ядерное оружие.

Call of Duty: Black Ops 6 вышла 25 октября на PC, PlayStation и Xbox, включая подписку Game Pass. Новинка значительно увеличила пиковый онлайн Call of Duty в Steam и там же получила «смешанный» рейтинг.