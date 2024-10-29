Шутер Marathon от Bungie получит русскую локализацию

В Steam и PS Store появилась страница Marathon, научно-фантастического шутера от Bungie — создателей Halo и Destiny. Судя по странице, экшен получит полную русскую локализацию: озвучку и субтитры.

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28 октября студия опубликовала видео-дневник разработчиков, в котором геймдиректор проекта Джо Зиглер раскрыл некоторые детали проекта. По его словам, Marathon предложит свежий взгляд на PvP-extraction-шутеры, обещая игрокам насыщенную атмосферу выживания в суровом мире и напряженные схватки. Игроки возьмут на себя роль кибер-наемников, известных как Бегуны (Runners). В видео Зиглер показал двух Бегунов, чьи стили боя будут существенно различаться — это Вор (Thief) и Стелс (Stealth).

Как прокомментировал Джо Зиглер, «пока что рано показывать игру целиком». Команда завершила работу над окружением и некоторыми моделями персонажей, однако разработка моделей врагов и предметов находятся на ранней стадии. Тем не менее. в 2025 году Bungie планируют проводить больше игровых тестирований.

Сюжет игры разворачивается вокруг колонии, откуда бесследно пропали все жители, но с которой все ещё поступают таинственные сигналы — в них таится информация о редких артефактах и несметных богатствах. В сражении за эти сокровища столкнутся команды от трёх человек, и игрокам придется тщательно следить за своим уровнем кислорода, чтобы выжить.

Проект возрождает серию научно-фантастических шутеров, первая часть которой вышла в 1994 году. Разработчики обещают сохранить мрачную атмосферу и психологическое напряжение оригинала, добавив новые элементы для современного восприятия.

Marathon выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Дата релиза пока не анонсирована, однако уже есть предположение, что предзаказы игры начнутся в феврале следующего года, и что она будет стоить 40 долларов.