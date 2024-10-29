Epic Games рассказала о важных изменениях в Fortnite, которые постепенно станут активными к началу декабря этого года. Речь идёт о прокачке пропусков — теперь они будут повышать уровень одновременно, накапливая опыт во время игры в любом формате. Это может быть как королевская битва, так и LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival и авторские острова.

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Первым на очереди станет музыкальный пропуск. Начиная со 2 ноября, когда стартует новый сезон королевской битвы и шестой сезон Fortnite Festival, пропуск можно будет прокачивать благодаря опыту за любые действия. 1 декабря эти изменения применятся к пропуску LEGO «Страшно интересно».

К декабрю пропуски в Fortnite получится прокачивать в любом формате игры - фото 1

У всех пропусков, которые появятся после 1 декабря 2024 года, будет одна шкала с бесплатными и премиальными наградами. За повышение уровня одного пропуска можно будет забирать награды со всех остальных пропусков. В связи с этим очки фестиваля, а также звёзды и шипы, перестанут быть действительной валютой.

Также Epic Games работает над функцией автоматического получения новых наград из пропусков. Сами пропуски останутся нетронутыми — для получения доступа к премиальным наградам придётся купить особый пропуск.