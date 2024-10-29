В The Elder Scrolls Online переработали Поля сражений и добавили новых компаньонов

The Elder Scrolls Online получила свежее обновление 44. Пока оно доступно только на PC и Mac — консольным игрокам на PlayStation и Xbox придётся ждать 13 ноября. Главной новинкой можно назвать переработанные Поля сражений.

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В их честь даже подготовили трейлер. В нём можно увидеть битвы двух команд (4 на 4 и 8 на 8 человек) на новых картах: от солнечного средневекового городка до полу-разрушенного строения в тропической местности. Сражаться можно как от первого, так и от третьего лица. А за успехи на Полях сражений полагаются и новые награды.

На этом обновление 44 не заканчивается. Новыми спутниками стали каджит Зерит-Вар и высокий эльф Танлорин. Их можно приобрести во внутриигровом магазине за местную валюту, либо же с помощью подписки ESO Plus. А ещё магазин пополнился несколькими наборами, которые можно купить до 31 октября — их приурочили к Хэллоуину.

А ещё с обновлением 44 в TESO появилась новая система вознаграждений — Golden Pursuits. Это спонтанные события, которые будут появляться на панели объявлений и длиться разное время. Главная цель — обратить внимание на конкретные функции или возможности игры. Список наград такой же обширный: по мере выхода новых событий игроки смогут получить костюмы, питомцев, декор.

Не обошлось без исправления багов и правок в баланс. Ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте игры.