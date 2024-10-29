Хэллоуинские новинки появились в Phasmophobia вместе с консольным кроссплеем

Разработчики Phasmophobia выпустили обновление Crimson Eye для своего многопользовательского хоррора. В нём добавили кроссплей — за день до релиза игры на PlayStation 5, PS VR2 и Xbox Series. С завтрашнего дня игроки на PC и консолях смогут играть вместе. Среди контентных новинок обновление привнесло хэллоуинские события.

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В прошлом году игроки Phasmophobia призвали Кровавую Луну. Теперь же она вернулась и стала ещё больше — в хорроре появился одноимённый тип погоды. Во время Кровавой Луны призраки станут ещё сильнее, а за выполнение дополнительных заданий и фотографирование алтарей можно получить «очки крови». Они используются для открытия наград.

С этого момента любые сезонные мероприятия будут требовать подключения к сети. Дело в том, что так игроки смогут отслеживать ход событий и вносить изменения на облачных серверах в реальном времени.

Также игроки смогут выполнить новые задания, а ещё разработчики заметно улучшили физику. Двери больше не будут выталкивать игроков за стены или пределы каких-либо локаций, причём их нельзя будет сорвать с петель. Это же касается и других взаимодействий с миром: протолкнуть игроков или предметы сквозь что-либо не получится.

Помимо исправления багов, особое внимание уделили оптимизации Phasmophobia. Ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте игры.