В четвертом обновлении Deep Rock Galactic: Survivor появились мутаторы и новый биом

Разработчики из Funday Games выпустили четвёртое крупное обновление для Deep Rock Galactic: Survivor. Оно получило название Into the Blue и включает в себя множество новинок, главной из которых можно назвать биом Azure Weald («Лазурная пустошь»).

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Это влажная пещера в голубых тонах со светящимися растениями и кристаллами, а также со свирепыми противниками. Органические мембраны смогут подбросить игроков в воздух, а кристаллы восполнят запас здоровья. Враги будут появляться «волнами» — когда-то игроков ждёт период затишья, а когда-то и массивные атаки монстров.

К слову, не обошлось и без абсолютно нового противника. Страж-Глифид (Glyphid Warden) даёт дополнительную защиту ближайшим собратьям, но стоит на месте. А ещё можно будет сразиться с двумя новыми вариантами уже существующих врагов.

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Разнообразие в Deep Rock Galactic: Survivor внесёт система мутаторов. Они могут изменить правила игры как в положительную, так и в отрицательную сторону, а включить мутаторы получится в двух новых режимах:

Vanguard Contracts — специальная миссия с конкретным набором мутаторов и условий; Lethal Operations — еженедельные смертоносные операции для самых опытных игроков.

Также мутаторы получится включить в погружении в аномалию Mutator Madness. На каждом этапе игроки будут выбирать новый набор мутаторов.

Не обошлось без правок в баланс и исправления багов. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.

Напомним, что Deep Rock Galactic: Survivor вышла в раннем доступе в феврале. Весной разработчики заявили, что до полноценного релиза игры осталось 6-12 месяцев.