Свежий патч Alan Wake 2 увеличил число «аптечек» в The Lake House и исправил багим

Remedy Entertainment выпустила новый патч 1.2.3 для Alan Wake 2. В нём обошлись без контентных новинок, зато исправили множество багов и внесли серьёзную правку в баланс дополнения The Lake House. Теперь лечебных предметов во время его прохождения станет больше.

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Что касается исправленных ошибок, то отныне у игроков не должно возникнуть проблем с получением трофея «Очертания человека». А адаптивные курки на контроллерах DualSense будут вести себя правильно во время лечения и взаимодействия с энергетическим ядром. К слову, дополнительные эффекты для DualSense добавили в патче, приуроченном к годовщине игры.

Тогда же появился классический костюм Алана Уэйка. В свежем патче была исправлена ошибка, когда дробовик отображался неправильно вместе с новым нарядом. А ещё у игроков больше не будут возникать проблемы с дальнейшим прохождением, когда одна из задач исчезала после загрузки сохранения.

Ещё в патче 1.2.3 появились корректировки в различных локализациях. Ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте игры.

Напомним, что Alan Wake 2 отпраздновала свою первую годовщину 27 октября. А 22 октября состоялся релиз дополнения The Lake House, в котором игрокам удалось отыскать возможный тизер Control 2.