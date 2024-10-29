Автор стратегии Manor Lords показал горную карту и пообещал сохранение европейской темы

Градостроительная стратегия Manor Lords вышла в раннем доступе этой весной и быстро завоевала популярность, продавшись тиражом свыше 2,5 миллиона копий. Одна из причин положительных отзывов — аутентичная тематика средневековой Европы, за рамки которой разработчик не собирается выходить в будущем.

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Об этом стало известно вскоре после демонстрации скриншота с новой картой. Она представляет собой горную местность и станет не единственной новинкой среди карт в ближайшем будущем. Разработчик рассказал, что вдохновился реальным местом в Швейцарии — комунной Лаутербруннен.

Заодно разработчик ответил на вопрос геймера, который поинтересовался, появятся ли в Manor Lords карты, основанные не на «немецкоговорящих регионах Центральной Европы». В базовой версии таких карт не будет, однако они могут появиться в будущих дополнениях.

Увы, последнее крупное обновление Manor Lords вышло в сентябре — пока подробностей о новинках ближайшего будущего нет. А сейчас игроки могут насладиться рыбалкой и красотами движка Unreal Engine 5, на который перевели стратегию в прошлом месяце.