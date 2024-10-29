Игры серии Sonic the Hedgehog купили и загрузили свыше 1,66 миллиарда раз

Ёж Соник — один из самых популярных персонажей видеоигр и развлечений в целом. Как рассказала Sega, продажи серии и загрузки условно-бесплатных игр Sonic the Hedgehog превысили 1,66 миллиарда. Это произошло с момента релиза оригинальной Sonic the Hedgehog (1991).

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В последний раз об успехах «Соника» Sega докладывала в марте 2022 года. Тогда сообщалось о 1,51 миллиарда продаж и загрузок. С того момента они увеличились ещё примерно на 150 миллионов. Очевидно, что весомая часть приходится именно на условно-бесплатные игры. К таким можно отнести мобильные Sonic Dash+ и Sonic Dream Team, распространяющиеся через Apple Arcade.

В Sega отметили, что распространение франшизы Sonic the Hedgehog ускорилось в том числе из-за «Соника в кино». Премьера третьей части фильма намечена на 20 декабря, причём его создатели решили поднять планку качества. В новинке Соник будет противостоять Шэдоу.

Кстати, оба персонажа стали центральными героями Sonic x Shadow Generations, которая продалась тиражом в миллион копий уже в день релиза. Ремастер игры 2011 года с новой сюжетной кампанией заслужил тёплый приём журналистов.