Dragon Age: The Veilguard получила 8,5 балла в опубликованной раньше срока рецензии

Издание Noisy Pixel раньше срока опубликовало рецензию по Dragon Age: The Veilguard — в дебютном разборе ролевое приключение Bioware получило 8,5 балла из 10.

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Отзывы по игре появятся сегодня, 28 октября — но автор из NP случайно разместил текст на агрегаторе OpenCritic. Текст быстро был удалён, однако «интернет всё помнит».

В частности, пользователи выделили итоговую оценку и заключительную цитату автора текста Колин Бучанан:

Dragon Age: The Veilguard, возможно, столкнулась с парой серьёзных проблем на пути к релизу, но в итоге игра смогла представить инновационный и проработанный подход ко вселенной, изучению мира и сражениям. Ролевая часть получила небольшой урон в процессе, но игра всё равно может похвастаться одним из лучших актёрских составов в проектах студии, увлекательным сюжетом и ответами на многие старые вопросы, к тому же здесь лучшая боевая система за всю историю Bioware.

Подобная оценка вряд ли станет сюрпризом, так как ранее журналисты остались довольны игрой в превью. Правда, взгляд СМИ может разойтись с простыми игроками, которые активно критикуют новую часть франшизы за разные проблемы, включая редактор персонажей.

Споры ранее вызывала и та самая новая боевая система, поэтому её высокая оценка в рецензии может удивить некоторых фанатов серии.

Выход самой Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября на PS5, Xbox Series и PC. Игра уже успела получить релизный трейлер.