Порт Yakuza Kiwami на Nintendo Switch разлетелся «как горячие пирожки»

В этом месяце серия Like a Dragon впервые появилась на консолях Nintendo — на гибридную Switch портировали Yakuza Kiwami. Если верить главе Ryu Ga Gotoku Studio, игроки оказались крайне заинтересованными в порте игры 2016 года.

© скриншот

Масаёси Ёкояма слышал, что Yakuza Kiwami для Nintendo Switch «разлетается как горячие пирожки». Для него это стало неожиданностью — глава студии изначально придерживался «консервативных» взглядов на продажи.

«Я слышал, что Kiwami продаётся как горячие пирожки. В компании предсказывали количество единиц. Я сильно промахнулся. Думаю, я смотрел на это слишком консервативно. […] Kiwami уже была выпущена, не так ли? Она вышла уже давно, и я думал, что это то, к чему прикоснулись люди во всем мире, но на этот раз, после сериала на Amazon Prime и всего остального, что произошло, игра вышла на Switch», — делится глава студии.

Ёкояма сам загрузил игру на свою Nintendo Switch, чтобы наслаждаться ей где угодно. В целом же глава Ryu Ga Gotoku Studio считает, что повторно продать уже вышедшую игру — сложная задача.