В сети появился геймплей новой Shinobi авторов Streets of Rage 4
В сети появился геймплей новой Shinobi — первой игры культовой серии сайдскроллеров Sega со времён Shinobi 2011 года для Nintendo 3DS. В коротком ролике можно увидеть красочный стиль, геймплей и раскадровки катсцен грядущей новинки.
Сама Sega не подтверждала подлинность геймплея, но он соответствует уже показанным материалам. Также утверждается, что новой игрой занимаются разработчики из Lizardcube. Они известны за Streets of Rage 4 и Wonder Boy: The Dragon’s Trap. А в качестве возможной даты релиза автор утечки упоминает 2025 год.
Игроки, увидевшие геймплей, посчитали увиденное отличным возрождением серии. Многие высоко оценили красочную анимацию, а кто-то сравнил грядущую игру с Prince of Persia: The Lost Crown.
Японская компания анонсировала возрождение своих именитых франшиз в декабре 2023 года. Судя по официальному описанию Sega, новая Shinobi станет полноценным продолжением серии. Главный герой должен сражаться с монстрами с помощью легендарного меча и уничтожить зло «ещё раз».
Сама серия Shinobi зародилась ещё в 1987 году на аркадных автоматах. Позднее оригинальная игра вышла на ряд других систем и обзавелась несколькими продолжениями.