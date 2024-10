В сети появился геймплей новой Shinobi авторов Streets of Rage 4

В сети появился геймплей новой Shinobi — первой игры культовой серии сайдскроллеров Sega со времён Shinobi 2011 года для Nintendo 3DS. В коротком ролике можно увидеть красочный стиль, геймплей и раскадровки катсцен грядущей новинки.

© скриншот

Сама Sega не подтверждала подлинность геймплея, но он соответствует уже показанным материалам. Также утверждается, что новой игрой занимаются разработчики из Lizardcube. Они известны за Streets of Rage 4 и Wonder Boy: The Dragon’s Trap. А в качестве возможной даты релиза автор утечки упоминает 2025 год.

Игроки, увидевшие геймплей, посчитали увиденное отличным возрождением серии. Многие высоко оценили красочную анимацию, а кто-то сравнил грядущую игру с Prince of Persia: The Lost Crown.

Японская компания анонсировала возрождение своих именитых франшиз в декабре 2023 года. Судя по официальному описанию Sega, новая Shinobi станет полноценным продолжением серии. Главный герой должен сражаться с монстрами с помощью легендарного меча и уничтожить зло «ещё раз».

Сама серия Shinobi зародилась ещё в 1987 году на аркадных автоматах. Позднее оригинальная игра вышла на ряд других систем и обзавелась несколькими продолжениями.