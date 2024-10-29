Стала известна возможная причина отсутствия порта Halo 5: Guardians на PC

Бывший разработчик из студии 343 Industries Тайлер Оуэнс рассказал о причине, которая помешала выходу Halo 5: Guardians на PC.

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Сама игра появилась на Xbox в 2015 году, а в 2016-м на PC выпустили режим Forge — однако сюжетная компания «прошла мимо» пользователей ПК. Причины этого ранее не раскрывали, что было достаточно странно, ведь остальные части франшизы на PC всё-таки появились.

Судя по словам Оуэнса, причина подобных событий оказалась довольно банальной — технические проблемы. Авторы рассматривали вопрос создания порта, но те самые препятствия технического плана заставили их пересмотреть свои идеи.

Оуэнс предполагает, что игра в полноценном виде уже никогда не выйдет на PC. При этом автор не стал пояснять конкретные детали «технических проблем». Некоторые предположили, что сложности могли быть связаны с физикой игры, которая влияла на частоту кадров. Но никаких подтверждений по этому поводу нет.

Отдельные пользователи заявили, что причина могла быть и того проще — Microsoft якобы не захотела инвестировать средства в порт игры на PC. В качестве похожего примера упомянули Red Dead Redemption — в прошлом Rockstar упоминала, что её невозможно перенести на PC из-за проблем с кодом. Но в итоге игра выходит на этой платформе завтра, 29 октября.

Ранее 343 Industries переименовали в Halo Studios — теперь авторы планируют изменить «рецепт» создания игр популярной серии. Одним из первых нововведений стал переход на движок Unreal Engine 5, однако других подробностей о свежих играх франшизы пока что нет.