Во втором сезоне The Outlast Trials игроков будет ждать новое событие и карта

Разработчики The Outlast Trials из студии Red Barrels рассказали о наполнении второго сезона, где пользователи получат новое событие, карту и другой контент.

© скриншот

Ранее создатели хоррора пострадали из-за серьёзной кибератаки, которая вызвала солидную задержку в производстве. Но теперь разработчики «вернулись в седло» и поделились планами на четвёртый квартал года.

До второго сезона фанатов игры ещё ждёт событие Geister, свежая мини-игра в лобби, испытание и каталог. Этот контент должны добавить в игру на текущей неделе.

Что касается того же второго сезона, то с его релизом пользователей ждёт много интересного — новая сюжетная линия, дополнительная карта, враг-NPC, испытания, каталог, и так далее. Кроме того, появится и новое тематическое событие под названием Winter Kills.

Точной даты релиза сезона не назвали, однако авторы упомянули, что некоторые новые элементы игры появятся в следующем году. А вот сам сезон, судя по всему, стартует уже в конце 2024-го — если не возникнет каких-то задержек.

Заодно авторы в свежем обращении поблагодарили игроков за терпение — разработчики усердно трудятся над тем, чтобы как можно скорее добавить в кооперативный хоррор новый контент.

Ещё студия внимательно изучила проблему с безопасностью, из-за которой ранее хакерам удалось устроить кибератаку. В прошлом стало известно, что в утечку данных не попала информация об игроках, но некоторые внутренние материалы компании действительно оказались в руках злоумышленников.