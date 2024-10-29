Digital Extremes подтвердила релиз амбициозного обновления Warframe: 1999 в декабре

Digital Extremes уже упоминала планы на релиз обновления Warframe: 1999 этой зимой. Теперь в студии подтвердили, что это произойдёт именно в декабре.

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Новость прозвучала во время свежей трансляции разработчиков Devstream 182. Все желающие всё ещё могут сыграть в демо Warframe: 1999.

«Наше крупнейшее обновление 20-го века выйдет в декабре, когда Warframe: 1999 станет доступна на всех платформах!» — заявили в Digital Extremes.

Напомним, что вместе с Warframe: 1999 игроки смогут глубже погрузиться в мир Артура Найтингейла и протофреймов, которых ждут новые угрозы и испытания, а также попытка раскрыть мотивы исследований Альбрехта Энтрати.