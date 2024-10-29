Nintendo выпустит платную оффлайн-версию мобильной Animal Crossing: Pocket Camp

Nintendo анонсировала точную дату релиза Animal Crossing: Pocket Camp Complete — платной оффлайн версии мобильной Animal Crossing: Pocket Camp.

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Игра станет доступна 3 декабря на устройствах iOS и Android по цене в 10 долларов. В будущем её стоимость вырастет до 20 долларов.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete включает в себя все предметы и события, выпущенные за время существования оригинальной версии. Игроки возьмут на себя роль управляющего кемпингом и смогут заводить дружбу с разными животными.

Начать прохождение можно будет или с нуля, или со своими сохранениями из прошлой версии.

Бесплатная игра-сервис Animal Crossing: Pocket Camp будет закрыта 29 ноября.