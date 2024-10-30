Стартует чемпионат PMGC 2024 по PUBG Mobile с призовым фондом $ 3 млн

31 октября начинается престижный чемпионат PUBG Mobile Global Championship 2024 по игре PUBG Mobile с призовым фондом $ 3 млн.

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Первая стадия ивента — лига, состоящая, в свою очередь, из группового этапа, стадии «выживания» и «последнего шанса». В группах сразятся 48 команд, разделённые на три группы по 16 коллективов. Составы из топ-3 каждой группы пройдут сразу в финальный этап, а последние пять мест покинут соревнование.

Что касается остальных участников группового этапа, они попадут в стадию «выживания», где 24 ростера будут разделены на три группы. По итогам данного этапа с ивента вылетят ещё восемь команд.

Оставшиеся 16 коллективов получат «последний шанс», откуда шесть команд присоединятся к известным участникам гранд-финала. Лига будет проходить в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Всего в финальной стадии турнира, которая состоится в Лондоне, Великобритания, примут участие 16 команд — девять из группового этапа, шесть из «последнего шанса», а последний слот напрямую получит коллектив, представляющий местный регион. Победитель будет определён по итогам 18 матчей.

Полный список участников PMGC 2024 по PUBG Mobile:

Чемпионат PMGC 2024 по PUBG Mobile пройдёт в LAN-формате в период с 31 октября по 8 декабря. В рамках соревнования 48 участников разыграют призовой фонд в размере $ 3 млн.