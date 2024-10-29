Состав Virtus.pro вернулся в топ-10 лучших команд по Counter-Strike 2
Портал HLTV представил обновлённый перечень лучших команд на профессиональной сцене Counter-Strike 2.
Положение ростеров в топ-10 практически не изменилось, если не считать Virtus.pro, которая вернулась в десятку сильнейших коллективов, сместив бразильскую FURIA Esports.
Кроме этого, на два пункта поднялась португальская SAW (14-е место), победившая на ESL Challenger Katowice 2024. Несколько позиций также набрали такие составы, как 3DMAX, B8 и Monte.
Однако самый большой скачок совершила европейская OG (37-е место), взлетевшая на 14 позиций вверх после успехов на чемпионате Thunderpick World Championship 2024.