Состав Virtus.pro вернулся в топ-10 лучших команд по Counter-Strike 2

Портал HLTV представил обновлённый перечень лучших команд на профессиональной сцене Counter-Strike 2.

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Положение ростеров в топ-10 практически не изменилось, если не считать Virtus.pro, которая вернулась в десятку сильнейших коллективов, сместив бразильскую FURIA Esports.

Кроме этого, на два пункта поднялась португальская SAW (14-е место), победившая на ESL Challenger Katowice 2024. Несколько позиций также набрали такие составы, как 3DMAX, B8 и Monte.

Однако самый большой скачок совершила европейская OG (37-е место), взлетевшая на 14 позиций вверх после успехов на чемпионате Thunderpick World Championship 2024.