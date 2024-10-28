Ученые выяснили, что видеоигры делают человека умнее
Новое исследование, проведенное группой ученых под руководством доктора Эмили Джонс из Университета Калифорнии, показало, что видеоигры могут оказывать положительное влияние на мозг, делая его «моложе» по сравнению с физическими упражнениями. Ученые провели эксперимент, в ходе которого участники играли в видеоигры и выполняли физические упражнения, чтобы сравнить их влияние на мозговую активность. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Исследование показало, что видеоигры способствуют улучшению когнитивных функций, таких как внимание, память и скорость реакции, на более высоком уровне, чем физические упражнения. Это может быть связано с тем, что видеоигры требуют более интенсивного использования мозга для решения задач и принятия решений.
Ученые также отметили, что видеоигры могут быть более привлекательными для людей, чем физические упражнения, что может способствовать их более регулярному использованию. Это, в свою очередь, может привести к более заметным положительным изменениям в мозговой активности.
Однако важно отметить, что исследование не призывает полностью отказываться от физических упражнений. Физическая активность имеет множество других преимуществ для здоровья, включая улучшение сердечно-сосудистой системы и снижение риска развития некоторых заболеваний.
В целом, исследование подчеркивает важность разнообразия в подходе к поддержанию здоровья мозга и тела. Комбинация видеоигр и физических упражнений может оказаться наиболее эффективным способом поддержания здоровья и молодости мозга.