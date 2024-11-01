Как открыть секретный трек на карте Либерти-Фолс в Black Ops 6 Zombies: гайд

В Black Ops 6 вернулся классический зомби-режим от Treyarch, а вместе с ним — классические пасхалки. Так, на обеих картах можно отыскать пасхалки, которые проигрывают уникальный саундтрек. Портал Gamespot рассказал, как открыть его на карте Либерти-Фолс.

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Как открыть секретную песню

Для того, чтобы прослушать секретный трек, нужно найти на карте три спрятанных пары наушников. Они окрашены в синий и выглядят пушистыми, как уши кролика, выступающего маскотом режима. Наушники можно найти и активировать в любом порядке, после чего все игроки смогут прослушать трек Destroy Something Beautiful, записанный Кевином Шервудом.

Где найти спрятанные наушники

Первая пара наушников находится в левой части карты после открытия барьера, ведущего к мотелю. Пройдите мимо него и поднимитесь по маленькой лестнице, после чего сразу сверните направо. Наушники лежат на земле рядом с поручнями.

Вторые наушники спрятаны недалеко от банка. Доберитесь до задней части здания снаружи, на улице — вам нужно место рядом с лестницей, ведущей в магазин комиксов. Там вы найдете лавки. Наушники лежат под одной из них.

Наконец, третьи наушники ждут в церкви, там же, где машина Pack-a-Punch. Доберитесь до верхней части карты и войдите в церковь — наушники лежат на скамье.