Как открыть секретный трек на карте Terminus в Black Ops 6 Zombies: гайд

В Black Ops 6 вернулся классический зомби-режим от Treyarch, а вместе с ним — классические пасхалки. Так, на обеих картах можно отыскать пасхалки, которые проигрывают уникальный саундтрек. Портал Gamespot рассказал, как открыть его на карте Тermnius.

© Steam

Как открыть секретную песню

Для того, чтобы прослушать секретный трек, нужно найти на карте три спрятанных пары наушников. Они окрашены в синий и выглядят пушистыми, как уши кролика, выступающего маскотом режима. Наушники можно найти и активировать в любом порядке, после чего все игроки смогут прослушать трек Can You Hear Me Come In, записанный Кевином Шервудом.

Где найти спрятанные наушники

Первая пара находится недалеко от стартовой точки карты. Пройдите через блокпост и выйдите через черный ход здания, так, словно вы следуете указателям карты. Рано или поздно пурпурные стрелки приведут вас к лестнице, а рядом с ней будут бочки и зажженный фонарь. Наушники лежат на большой деревянной катушке.

Спускайтесь в тоннели шахты, пока не доберетесь до конца, где стоит перк-машина. Вторая пара наушников лежит на синей бочке напротив этой машины.

Наконец, третьи наушники — в биолаборатории, просторной локации, где стоит машина Pack-a-Punch. Наушники лежат в офисе на верхнем этаже лаборатории.