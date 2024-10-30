Как открыть хранилище на карте Либерти-Фолс в Black Ops 6 Zombies: гайд

Либерти-Фолс в Black Ops 6 — сравнительно маленькая карта по меркам зомби-режима, но это не значит, что на ней нет никаких секретов. Так, одна из пасхалок открывает доступ к запертому хранилищу, внутри которого спрятан случайный лут. Портал Gamespot рассказал, где найти это хранилище и как его открыть.

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Где находится хранилище

На карте Либерти-Фолс хранилище находится в банке: туда можно попасть, начиная слева или справа от барьера. Оба пути будут стоить одинаково. А непосредственно внутри банка ждет запертая дверь, для которой нужно найти комбинацию.

Как найти пароль от хранилища

Фрагменты пароля разбросаны на скрытых записках по всей карте. Для того, чтобы открыть хранилище, необходимо отыскать три записки: каждая дает два числа из 6-значного кода от двери. Важно помнить, что комбинация генерируется случайным образом в начале каждого матча, поэтому в следующий раз вам предстоит заново искать фрагменты кода. Однако награды, скрытые в хранилище, стоят того.

Первый фрагмент кода спрятан в банке. Он записан на листе, который лежит на столе рядом с хранилищем.

Второй фрагмент — в магазине комиксов. Зайдите за прилавок и повернитесь к фигурке супергероя, после чего пригнитесь — код записан на бумажке, приклеенной к полке.

Третий фрагмент — в боулинге. Записка спрятана под ведром пива на стойке. Выстрелите по нему или ударьте в ближнем бою, чтобы увидеть код.

Собирать цельный код из фрагментов нужно в том же порядке. Банк, магазин комиксов, боулинг.

Как пользоваться хранилищем

После разгадки кода войти в убежище можно в любой момент. Зомби не смогут достать вас внутри, поэтому команда получит 40 секунд передышки, чтобы обобрать хранилище. После этого игра автоматически выгонит вас наружу.

Первый визит в хранилище награждает игроков эссенцией, однако внутри также есть запертые ящики. Для того, чтобы открыть их, нужно подбирать ключи, выпадающие из убитых зомби, причем ключи бывают разной степени редкости.