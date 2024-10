Пиковый онлайн игр Call of Duty с Black Ops 6 в Steam превысил 300 тыс впервые с 2022 года

Экшен Call of Duty: Black Ops 6 помог пиковому онлайну Call of Duty в Steam превысить 300 тыс человек впервые с 2022 года.

© скриншот

Речь идёт об «опыте Call of Duty», куда, кроме Black Ops 6, также вошли Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone.

Пиковый онлайн достиг 306 460 игроков одновременно. Показатель был зафиксирован 27 октября в 22:00 МСК.

Предыдущий рекорд, 310 040 человек, был поставлен в декабре 2022 года. Главный рекорд пришёлся на ноябрь того же года — 491 670 человек одновременно.

© скриншот

Call of Duty: Black Ops 6 вышла 25 октября на PC, PlayStation и Xbox, включая подписку Game Pass.

На релизе у игры был «очень положительный» рейтинг в Steam, который теперь сменился на «смешанный» (на основе 3 235 обзоров). Новинку успели раскритиковать в числе прочего за систему респауна.