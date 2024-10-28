Один из создателей Resident Evil рассказал о главных элементах успешного ремейка

Синдзи Миками, один из создателей Resident Evil, поделился своим видением идеального ремейка. По его мнению, главное — это глубокое понимание того, что сделало оригинал успешным.

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Так, Миками высоко оценил ремейк Resident Evil 4 (2023), отметив, как он сохранил атмосферу и ключевые элементы геймплея оригинала. Помимо этого, именитый японский геймдизайнер похвалил и сценаристов:

«Они взяли этот наполовину сырой сценарий, который я написал за две недели, и действительно развили его, придали ему объем. Сценаристы продемонстрировали хорошее понимание основы каждого персонажа и улучшили диалоги».

Миками в целом предпочитает ремейки, чем ремастеры, так как они позволяют глубже погрузиться в суть игры. Например, он хотел бы увидеть переделанный стильный боевик с элементами триллера Killer7, который создавал совместно с Гоити Судой в 2005 году. Или же автор намекнул на создание сиквела.

«Если бы мы собирались переделать его, сделать что-то новое, то пришлось бы изменить многое: от фоновых настроек до самой графики», — отметил Миками-сан.

К слову, Resident Evil послужила вдохновением при создании Cronos: The New Dawn от Bloober Team. Недавно они прославились ремейком Silent Hill 2.