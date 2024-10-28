Бывший дизайнер Bethesda уверен в успехе Starfield 2
Бывший дизайнер Bethesda Брюс Несмит уверен, что Starfield заложила хорошую основу для будущих сиквелов, которые могут превзойти оригинал.
Несмит сравнил Starfield с дебютами Mass Effect и Assassinʼs Creed, отметив, что первые игры в новых франшизах часто «сыроваты», но содержат потенциал. Он верит, что Starfield 2 станет намного лучше, исправив недостатки первой части и добавив новые элементы.
По его словам, создание новой IP с нуля — сложный процесс, который повлиял на разработку Starfield. Но о сиквеле пока не было никакой информации. При этом существует уверенность в том, что Bethesda намерена развивать Starfield в качестве одной из ключевых франшиз.
Напомним, культовая студия также трудится над The Elder Scrolls VI. Информации о разработке амбициозного и долгожданного проекта пока нет. Ходят лишь предположения, что новая часть легендарной серии может выйти в 2026 году или позднее.