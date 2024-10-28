Подземный город в No Manʼs Sky впечатлил тысячи игроков

Группа энтузиастов создала большой Подземный город в No Man’s Sky, состоящий из 8000 деталей.

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Город впечатляет своей атмосферой и деталями: шикарные палатки, здания на скалах, светящиеся растения и грибы. Видеоролик с обзором деревни собрал более 4,6 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. Многие отмечают, что объект напомнил Черный предел из Skyrim и Колонию Миконидов из Baldurʼs Gate 3.

К сожалению, посетить город могут только при присутствии автора. Все из-за ограничений самой игры. Тем не менее, создатель рассматривает возможность проведения экскурсий.

No Manʼs Sky вышла более восьми лет назад, но продолжает привлекать множество игроков по всему миру, которые, вдохновившись, создают подобные объекты на просторах Вселенной. Секрет, скорее всего, еще и кроется в разработчиках игры, которые активно выпускают обновления. Последнее добавило в геймплей рыбалку и костюмы для глубоководных приключений.