Вокруг Destiny 2 разгорелся сканадал с генерацией перков оружия

В сообществе Destiny 2 разгорелся скандал из-за проблем с генерацией перков оружия «Стационарный хладагент».

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Игроки посчитали, что Bungie искусственно снизила шанс выпадения топовой комбинации перков «Завистливый арсенал» и «Смертоносная приманка».

Bungie сначала отрицала манипуляции, но после волны возмущений признала наличие ошибки в коде, влияющей на генерацию случайных значений. Сейчас студия изучает проблему и обещает сообщить о результатах позже.

Возможно, «теория заговора» игроков подтвердится, и ошибка действительно повлияла на шанс выпадения желаемых перков.

Геймерскому сообществу не привыкать к неоднозначным и несправедливым ситуациям с их любимыми играми. Так, Valve спустя сутки решила откатить изменение цвета штанов Разведчика из Team Fortress 2, которое ждали на протяжении 17 лет.