Игроки Call of Duty: Black Ops 6 жалуются на систему респауна

Call of Duty: Black Ops 6, вышедший 25 октября, активно критикуют за систему респауна. Так, многие геймеры сталкиваются с ситуациями, когда они респавнятся прямо перед или за противниками.

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Проблема респауна особенно актуальна на картах Warhead, Babylon, Stakeout и Subsonic. В сообществе Call of Duty это уже стало своего рода мемом — каждая новая часть сталкивается с подобными проблемами.

Разработчики из Treyarch обещают обновлять игру, и, возможно, будущий патч исправит ситуацию. Также есть вероятность, что в будущем появятся более крупные карты, которые могут частично решить проблему.

Несмотря на критику, Black Ops 6 демонстрирует высокие показатели популярности на старте. При этом добавление игры в подписку Game Pass может значительно сказаться на продажах легендарного шутера.