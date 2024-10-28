HeroCraft PC выпустит в ноябре демоверсию данжен-кроулера Lord Ambermaze

Компания HeroCraft PC выпустит в ноябре бесплатный пролог данжен-кроулера Lord Ambermaze. Он выйдет в Steam.

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Lord Ambermaze представляет собой пошаговую ролевую игру, действие которой разворачивается в лабиринте застывшего времени. Игрокам предстоит тщательно планировать каждый ход, сражаться с причудливыми монстрами и решать сложные головоломки.

Геймплей игры заключается в том, что время движется только тогда, когда движется игрок. Это позволяет использовать время в своих интересах: избегать смертельных ловушек, заманивать в них врагов, планировать действия на несколько шагов вперед и использовать свой арсенал для защиты от опасностей лабиринта.

Пролог включает уникальную одноразовую историю, эксклюзивного босса, более тридцати уникальных испытаний, наполненных врагами, ловушками и головоломками, а также режим ускоренного прохождения, позволяющий бросить вызов самому себе и сравнить свои результаты с другими игроками по всему миру.

Lord Ambermaze разработана маленькой студией Potata Company, известной своими проектами Almost My Floor и Potata: Fairy Flower.