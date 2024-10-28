К 20-летию GTA: San Andreas популярный мод SilentPatch получил крупнейшее обновление

Поклонники классических игр Grand Theft Auto получили отличный подарок к 20-летию Grand Theft Auto: San Andreas, вышедшей 26 октября 2004 года. Создатель популярной модификации SilentPatch выпустил крупнейшее обновление своего мода.

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SilentPatch — это мод, который исправляет множество ошибок и багов, присутствующих в оригинальных Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas с момента их выхода. При этом, изменения вносятся без ущерба оригинальному геймплею.

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Работа над обновлением заняла десять месяцев с перерывами. Но благодаря этому SilentPatch стал стабильнее, безопаснее, лучше совместим с другими модификациями, значительно улучшив графику, физику и другие аспекты игр.

Также исходный код SilentPatch стал открытым под лицензией MIT. Теперь все желающие могут изучить и улучшить его, скачав с официального сайта.

Напомним, мод считается обязательным для установки среди фанатов, ценящих классические версии GTA, которые до сих пор популярны среди геймеров во всем мире. Пятая часть серии также не отстает от своих «старших братьев»: игра стала лидером по просмотрам стримов в прошлом квартале этого года.