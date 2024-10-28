Dead Island 2 покорилась отметка в 10 миллионов игроков

Зомби-экшен Dead Island 2 достиг отметки в 10 миллионов игроков. Для этого игре понадобилось около 1,5 лет.

© скриншот

О достижении объявили вскоре после выхода Ultimate Edition. Бесплатно обновиться смогут все обладатели Gold Edition. Игроки получили доступ ко всему контенту Hell-A, включая базовую игру, дополнения HAUS и SoLA, а также к большому количеству косметических предметов и оружия.

Действие игры разворачивается на залитых кровью улицах Лос-Анджелеса, где игрокам предстоит выбрать одного из шести доступных персонажей и сразиться с полчищами зомби после авиакатастрофы.

Dead Island 2 была в целом тепло воспринята сообществом: 73/100 от критиков и 7,4/10 от пользователей Metacritic.