Создатели Cronos: The New Dawn вдохновлялись Resident Evil и сериалом «Тьма»

Яцек Зейба и Войцех Пейко из Bloober Team, выпустившие недавно ремейк Silent Hill 2, рассказали в интервью IGN об источниках вдохновения при создании своей новой игры Cronos: The New Dawn.

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Разработчики признались, что черпали вдохновение из игр Dead Space, Silent Hill, Resident Evil, Alan Wake, а также фильмов «12 обезьян», «Нечто» и «Анигиляция».

В Cronos, например, есть возможность отрубать конечности врагам, как в Dead Space. Игра также заимствует элементы из Alan Wake, используя фонарик как важный инструмент, который повышает напряжение и требует от игрока стратегического подхода к бою.

Многое команда Bloober Team почерпнула из сериала Netflix «Тьма», действие которого происходит в Германии и завязано на путешествиях во времени.

Так, игроки Cronos примерят роль таинственного путешественника, облаченного в защитный костюм. Он отправляется на поиски временных разломов. Игрокам предстоит выживать в опасном мире, решать головоломки и преодолевать аномалии, включая парящие здания и другие странные явления. Все это ради того, чтобы отправиться в Польшу 80-х годов и спасти ключевых персонажей, ставших жертвами катастрофы, известной как «Изменение»

Зейба и Пейко признались, что Cronos: The New Dawn — это попытка расширить горизонты студии, не забывая о сильном повествовании, которое всегда было визитной карточкой Bloober Team. Они также надеются, что их новый проект станет достойным представителем жанра survival horror с уникальным стилем и подходом к игровому процессу.