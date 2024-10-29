Как открыть сейф в убежище в Black Ops 6: гайд

В начале сюжетной кампании Black Ops 6 протагонисты попадут в убежище, где можно прокачивать экипировку и готовиться к следующим миссиям. А по мере исследования особняка можно заметить, что в нем периодически встречаются интерактивные предметы — и таинственный сейф, запертый на 4-значный код. Портал Gamespot рассказал, как получить пароль от этого сейфа.

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Котельная

Часть шифра спрятана в подвале, где нужно включить один из котлов. А для того, чтобы включить его, надо следовать инструкциям в блокноте неподалеку. По центру комнаты стоит сам бойлер, слева от него — вентиль для контроля топлива, а справа — подача питания. Поверните вентиль один раз, до середины, затем проверните его налево и активируйте бойлер. После этого поверните бойлер направо до упора и вновь активируйте питание. Если вы все сделали правильно, то этот паззл откроет скрытую дверь за пианино.

Пианино

На основном этаже в комнате рядом с кухней стоит пианино. На столе напротив — ультрафиолетовый фонарь, который пригодится для решения многих головоломок. Включите фонарь и активируйте пианино, чтобы увидеть скрытые символы над некоторыми клавишами.

Правильная комбинация

Ми Ре Си До Ре

Кодовый замок

После пианино вам нужно будет подобрать код для замка, причем подбирать его надо методом проб и ошибок. Комбинация состоит из пяти чисел, которые могут повторяться. Код каждый раз генерируется случайно, и для того, чтобы найти его, игроку необходимо решить мини-головоломку. Если число подсвечивается зеленым, то оно правильное и находится в правильном месте. Если желтым — оно правильное, но стоит не там, где должно. Красный цвет — число неправильное. Ультрафиолет может подсветить на замке кнопку, с которой логично начать подбор кода. Угадать код нужно за пять попыток — после этого он сбросится, и игра сгенерирует новый.

Компьютер

Кодовый замок открывает комнату, а внутри ждет компьютер, пароль от которого нужно разгадать. Паззл элементарный: шифр для каждого из четырех кодовых слов написан прямо на экране, нужно просто сопоставить цифры и присвоенные им буквы.

Замок и отмычка

Выйдите из комнаты с компьютером и войдите в дверь справа. Дальше по коридору должна быть новая, только что открывшаяся комната. А чтобы открыть запертую дверь в ней, необходимо взломать замок. Не головоломка, а скорее небольшая мини-игра, которую вряд ли нужно кому-то объяснять. После взлома замка войдите в открывшуюся дверь и возьмите ключ: он открывает последний проход в этой локации.

Радио

Для того, чтобы активировать радио, нужно подобрать длину волны, соответствующую той, что показывается на экране. Но убедитесь, что вы включили субтитры перед тем, как браться за этот паззл. После активации радио начнет проигрывать сообщение на повторе, причем оно уникальное для каждого игрока. Прислушиваться надо к четырем ключевым словам — каждое отсылает к какому-то предмету в комнате. Записав кодовые слова, осмотрите нужные предметы под ультрафиолетом и запишите код от сейфа.

Открытие сейфа

Теперь остался последний шаг. Поднимитесь на второй этаж и найдите спальню, где рядом с кроватью стоит сейф. Если подниматься по лестнице рядом с парадным входом, то нужная комната — в конце коридора справа. Введите код, который вы получили, расшифровав радиосообщение. Наградой будет достижение, $1 000 для сюжетной кампании и чертеж оружия ближнего боя.