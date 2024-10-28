Новый маунт в World of Warcraft привел к дефициту жетонов

В World of Warcraft выпустили эксклюзивного маунта — Позолоченного брутозавра торговца за 90 долларов, вызвавший дефицит жетонов.

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Брутозавр позволяет игрокам проверять внутриигровой аукцион и почту во время езды по Азероту с помощью персонажей Мортена и Киллии, которые сидят рядом со зверем. Помимо этого, он украшен упряжью в честь 20-летия культовой ММО. И новинка уже заполонила игровые локации. Причина — ограниченный срок продажи маунта: он исчезнет из магазина 6 января 2025 года.

Популярность брутозавра также привела к дефициту жетонов WoW и росту цен, так как многие приобрели их для покупки маунта. Однако, несмотря на успех, некоторые игроки выразили недовольство политикой монетизации Blizzard, которая, по их мнению, ориентирована на «китов» — игроков, готовых тратить большие суммы на внутриигровые предметы.

Между тем, Blizzard готовит и другие сюрпризы для преданных фанатов знаменитой франшизы, которой в этом году исполняется 30 лет. Компания анонсировала презентацию в ноябре.