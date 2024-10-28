Sonic x Shadow Generations только вышла и уже продалась тиражом в миллион копий

Вот так сюрприз! Ещё одна октябрьская игра неожиданно достигла миллион проданных копий. Это Sonic x Shadow Generations, которая получила тёплый приём в прессе. Новинка вышла сегодня на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, в честь чего разработчики показали релизный трейлер с множеством динамичных кадров геймплея.

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С трепетом к Sonic x Shadow Generations отнеслись не только журналисты, но и простые игроки. В Steam новинка заслужила «крайне положительные» пользовательские отзывы — 97% из написанных обзоров (почти 3500 штук) оказались положительными.

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Простые геймеры похвалили разработчиков за то, что те качественно воссоздали локации в кампании за Соника, а также сделали красивые уровни за Шэдоу. Именно прохождение за тёмного ёжика обогащает геймплей игры 2011 года. В целом же новинку оценили гораздо выше, чем Sonic Frontiers, а одним из немногих минусов стала короткая продолжительность — игроки хотят больше уровней.

Что касается пикового онлайна в Steam, то Sonic x Shadow Generations в первые часы собрала более 5,5 тысячи одновременных игроков. Вероятно, в ближайшее время или на выходных собственный рекорд будет побит.

Напомним, что Sonic x Shadow Generations стала ремастером оригинальной Sonic Generations. Помимо улучшений в кампании за Соника и адаптацию игры для современных платформ, разработчики сделали абсолютно новые уровни за Шэдоу со своими уникальными геймплейными механиками.