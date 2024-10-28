Продажи дополнения Factorio: Space Age превысили 400 тысяч копий за четыре дня

Разработчики космической песочницы Factorio сообщили о том, что реакция на новое дополнение Space Age превзошла все их ожидания. В пиковые моменты в игре находилось почти сто тысяч игроков одновременно, а продажи уже превысили 400 тысяч копий.

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На рост популярности игры повлияло как само дополнение, так и и бесплатное обновление 2.0.

Дополнение Space Age получило крайне положительные оценки на основе почти трёх тысяч отзывов. Оно добавляет в Factorio новые планеты, вулканы, новые технологии и новых вражеских существ. Бесплатное обновление 2.0. улучшает генерацию ландшафта, добавляет новые рельсы и не только.

Дополнение Space Age находилось в разработке более четырёх лет. Его стоимость на PC составляет 1200 рублей.