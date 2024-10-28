Разработчики из Nixxes Software раскрыли полные системные требования ремастера Horizon Zero Dawn для PC. Спецификации нашлись для каждого, однако вряд ли качество графики порадует игроков с «минималками». Они смогут пройти игру в разрешении 720p на «очень низких» настройках при 30 FPS.

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Минимальные требования

Видеокарта — Nvidia GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT;

Процессор — Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300x;

Оперативная память — 16 ГБ;

Свободное место — 135 ГБ.

А вот рекомендованные системные требования подойдут для средних настроек графики. Пройти игру получится в разрешении Full HD и при 60 FPS.

Рекомендуемые требования

Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700;

Процессор — Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600;

Оперативная память — 16 ГБ;

Свободное место — 135 ГБ.

© скриншот

Авторы Horizon Zero Dawn Remastered раскрыли расширенные системные требования - фото 1

Увидеть настоящее качество можно на спецификациях повыше. С высокими настройками графики в разрешении 4К при 30 FPS получится сыграть со следующим железом:

Требования для высоких настроек

Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;

Процессор — Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700x;

Оперативная память — 16 ГБ;

Свободное место — 135 ГБ.

Что касается наилучшего качества изображения с «очень высокими» настройками графики и разрешением 4К при 60 FPS, то здесь потребуются флагманские видеокарты.

Требования для «очень высоких» настроек

Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT; Процессор — Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700x; Оперативная память — 16 ГБ; Свободное место — 135 ГБ.

Напомним, что Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября на PC и PlayStation 5. Его уже можно предзаказать. Владельцы оригинальной игры смогут обновиться всего за 10 долларов.