Авторы Horizon Zero Dawn Remastered раскрыли расширенные системные требования
Разработчики из Nixxes Software раскрыли полные системные требования ремастера Horizon Zero Dawn для PC. Спецификации нашлись для каждого, однако вряд ли качество графики порадует игроков с «минималками». Они смогут пройти игру в разрешении 720p на «очень низких» настройках при 30 FPS.
Минимальные требования
- Видеокарта — Nvidia GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT;
- Процессор — Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300x;
- Оперативная память — 16 ГБ;
- Свободное место — 135 ГБ.
А вот рекомендованные системные требования подойдут для средних настроек графики. Пройти игру получится в разрешении Full HD и при 60 FPS.
Рекомендуемые требования
- Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700;
- Процессор — Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600;
- Оперативная память — 16 ГБ;
- Свободное место — 135 ГБ.
Авторы Horizon Zero Dawn Remastered раскрыли расширенные системные требования - фото 1
Увидеть настоящее качество можно на спецификациях повыше. С высокими настройками графики в разрешении 4К при 30 FPS получится сыграть со следующим железом:
Требования для высоких настроек
- Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;
- Процессор — Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700x;
- Оперативная память — 16 ГБ;
- Свободное место — 135 ГБ.
Что касается наилучшего качества изображения с «очень высокими» настройками графики и разрешением 4К при 60 FPS, то здесь потребуются флагманские видеокарты.
Требования для «очень высоких» настроек
- Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT;
- Процессор — Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700x;
- Оперативная память — 16 ГБ;
- Свободное место — 135 ГБ.
Напомним, что Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября на PC и PlayStation 5. Его уже можно предзаказать. Владельцы оригинальной игры смогут обновиться всего за 10 долларов.