Актер дубляжа Вито из Mafia 2 подарит голос князю в новой озвучке ролевой игры «Смута»

Создатели ролевой игры «Смута» уже показывали примеры новой озвучки в отрывках с казаком Киршей, а также в катсцене с Настей и Юрием. Теперь же разработчики перечислили голоса новых актёров. Это будут:

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Иван и Анастасия Жарковы (Юрий и Настя);

Владимир Паляница (Кирша);

Влад Копп (Князь Пожарский);

Алия Насырова (Ирена).

Новая озвучка появится совсем скоро — с выходом нового патча. Анастасия Жаркова, озвучившая Юму в Far Cry 4, рассказала о работе над Настей в «Смуте». Актриса озвучивания ознакомилась с нужными материалами и работой мужа. Иван знаменит по ролям Ламберта в «Ведьмак 3: Дикая Охота» и Дзина Сакая из Ghost of Tsushima.

«Мы и в жизни любим друг друга, и здесь будем играть любовь. При подготовке к работе я изучила материалы, наблюдала, как Иван играет. Поэтому могу с уверенностью сказать, что я погрузилась в этот мир», — рассказала Анастасия.

Поклонники прохождения игр с русским дубляжом заметят крайне знакомый и полюбившийся голос. Влад Копп запомнился геймерам по роли Вито Скалетты из Mafia 2. А вот Алия Насырова подарила русский голос Аде Вонг в ремейке Resident Evil 4 (2023).

Что касается дальнейших планов на «Смуту», то у разработчиков они большие. Генеральный директор Cyberia Nova заявил, что компания делает игру более динамичной и качественной, а также объяснил причину для перезаписи озвучки.