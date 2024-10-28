Bloober Team сдержала обещание — Silent Hill 2 Remake получила хотфикс, который исправляет критический баг с кубической головоломкой в лабиринте. Он появился в версии 1.04 21 октября и блокировал дальнейшее прохождение для тех, кто использовал сохранения с более ранних версий. Теперь проблемы не будет.

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В хотфиксе, который обновил Silent Hill 2 до версии 1.05, добавилась защита. Она обеспечивает правильную активацию необходимых скриптов, из-за чего прохождение не будет блокироваться. Исправление уже работает на PC и PlayStation 5.

Но хотфикс обошёлся не только исправлением багов. Компьютерные игроки получили функцию облачных сохранений в Steam. Хоррор будет автоматически синхронизироваться с сохранёнными данными из облака. Если локальные сохранения будут старыми, то без предупреждения заменяется на «сейвы» из облака.

Разработчики порекомендовали делать резервные копии своих сохранений при желании иметь несколько точек прогресса. О каких-либо других изменениях в хотфиксе 1.05 не сообщается.

Свежий хотфикс ремейка Silent Hill 2 исправил критический баг с головоломкой - фото 1

Напомним, что ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября. Хоть хоррор и продался тиражом свыше миллиона копий, он уже вылетел из топ-30 чарта продаж Британии. Тем временем оригинальная игра сумела возглавить топ лучших хоррор в истории по версии IGN.