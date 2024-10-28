5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Psychopomp GOLD

Psychopomp GOLD — необычный dungeon crawler в сеттинге города, где под каждым зданием скрываются таинственные, жуткие катакомбы. Изначально проект вышел в форме бесплатной игры в начале года, однако платная, обновленная версия значительно расширяет оригинал. Новые уровни, режимы, секреты, концовки и поддержка модов. Атмосфера хоррора сильна, хотя по содержанию это больше сюрреалистический хоррор, вдохновленный аниме. Если ранние Shin Megami Tensei кажутся вам слишком «нормальными» играми, попробуйте Psychopomp GOLD.

Rogue Flight

Чертовски стильный рельсовый шутер, вдохновленный Starfox и аниме 1980-1990-. Для озвучки персонажей разработчики даже пригласили группу японских сейю, работавших над Neon Genesis Evangelion, Naruto, Sailor Moon и многими другими популярными сериями. Помимо сюжетной кампании Rogue Flight также предлагает roguelite-режим, где можно разблокировать десятки обликов для корабля и разные виды оружия.

«Василиса и Баба Яга»

Поразительно стилизованное приключение по мотивам множества сказок о Василисе и Бабе Яге. Сюжет игры расскажет о том, как героине пришлось служить злой ведьме: мыть горы посуды, шастать по жутким болотам и, конечно же, сражаться с обитателями темного леса. Поклонникам фольклора и сказок ни в коем случае не стоит проходить мимо!

Disillusion ST

Psychopomp GOLD — не самый странный релиз на этой неделе. Disillusion ST выглядит как одержимый демонами демо-диск из 1990-х. По сути, это dungeon crawler с элементами point-and-click приключения и карточной игры. Если вы вдруг знаток нишевого инди и помните, что в 2021 игра с похожим названием уже выходила, то вы правы. Disillusion ST — своего рода самостоятельное расширение оригинальной игры.

STRAFTAT

STRAFTAT — минималистический дуэльный шутер, где можно сойтись в поединках 1 на 1 аж на 70 уникальных картах. Один из пользовательских обзоров в Steam называет игру «гибридом Cruelty Squad, Quake и WarioWare» — такую комбинацию нечасто можно встретить.