Состоялся релиз хоррора Dreamless российской Setone Games

Российская студия Setone Games выпустила хоррор Dreamless на платформе Steam.

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Игроки возьмут на себя роль школьника, который решил исследовать давно заброшенный дом умершей старушки, некогда наводившей страх на всех жителей маленького городка.

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Разработчики обещают неожиданный геймплей, в котором локации будут динамично меняться в зависимости от действий игрока. Это значит, что по мере прохождения будут возникать новые препятствия и головоломки.