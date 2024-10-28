Состоялся релиз хоррора Dreamless российской Setone Games
Российская студия Setone Games выпустила хоррор Dreamless на платформе Steam.
Игроки возьмут на себя роль школьника, который решил исследовать давно заброшенный дом умершей старушки, некогда наводившей страх на всех жителей маленького городка.
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Разработчики обещают неожиданный геймплей, в котором локации будут динамично меняться в зависимости от действий игрока. Это значит, что по мере прохождения будут возникать новые препятствия и головоломки.